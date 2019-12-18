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Милованов считает, что открытие рынка земли решит проблему коррупции

18.12.2019 / 15:54
Единственная возможность бороться с теневыми схемами, через которые из госпредприятий вывели почти половину государственной земли, - это прозрачность и открытость рынка земли.

Об этом во время пресс-марафона “Земельная реформа: какой она будет”, сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Сегодня мы знаем, что примерно половина государственной земли с госпредприятий была выведена через схемы... 750 или 700 тысяч гектаров государственной земли вывели “в рамках закона”. И гоняться по этимb схемамb невозможно, невозможно каждую из них поймать, они всегда будут. Единственный путь системно решить этот вопрос (теневого рынка земли — ред.) — это прозрачность и контроль земли на уровне громады. Громада должна следить за тем, что делается с ее землей”, - сказал Милованов.

Он подчеркнул, что люди должны осторожно выбирать своих представителей во власть на местах.

“Если они выбирают кого-то, и те люди потом будут сдавать свою землю тоже кому-то, то для этого есть политический процесс. Сегодня демократия: кого выбрали — те нами и руководят. Я верю, что прозрачность и открытость рынка земли решит проблему с коррупцией вокруг рынка земли наилучшим образом”, - заключил Милованов.

Напомним, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).Рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли запланировано на пленарную неделю 17-20 декабря.

Проект закона предусматривает, в частности, с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и с обязанностью продать участок в течение года.

Также законопроект определяет максимальный объем земли в одни руки в размере 200 тыс га.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано более 4,6 тыс. правок законопроекта.

Аграрии Украины вышли на акции протеста против запуска рынка земли.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что решение о праве продажи иностранцам земли сельскохозяйственного назначения будет принято только после всеукраинского референдума.

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земля, коррупция, рынок земли, Милованов
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