Нацбанк: финстабильность при отмене судами национализации ПриватБанка будет удержана, но работа НБУ будет затруднена

"Это усложнит нашу работу в принципе, но точно не разрушит нашу стабильность и наше сотрудничество с МВФ", - сказала Рожкова, представляя отчет о финансовой стабильности, в Киеве во вторник, 17 декабря.

При этом она отметила, что НБУ не строит прогнозов относительно потенциального решения суда.

"Но в случае негативного решения, у нас есть план, и мы удержим финансовую стабильность. Это будет чуть-чуть сложнее, и это еще и будет негативный сигнал для инвесторов - (отсутствие - ред.) верховенства права наши внутренние инвесторы называют, как одну из самых главных преград для развития экономики", - пояснила Рожкова.

Первый замглавы НБУ уточнила, что в случае отмены судом решения НБУ о национализации ПриватБанка произойдет двухсторонняя реституция - отмена всех других действий, включая докапитализацию банка, вследствие чего регулятор будет вынужден признать банк неплатежеспособным.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка. В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк.

Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка.

Судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

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