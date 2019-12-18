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Общая потребность 18 банков в капитале по неблагоприятному стресс-тесту – 73,8 млрд грн, из них у двух госбанков – 45,8 млрд грн

18.12.2019 / 11:46
Общая потребность 18 банков в капитале по неблагоприятному стресс-тесту составляет 73,8 млрд грн, из них у двух госбанков – 45,8 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора во вторник, 17 декабря.

"Кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. В результате моделирования последствий неблагоприятного сценария для 18 банков возникает потребность в капитале на общую сумму 73,8 млрд грн. Негативный эффект всех перечисленных факторов для системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5 п.п. ", - отмечается в документе.

Источник 

НБУ, капитал, финансовая стабильность, кредитный риск
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