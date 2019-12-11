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Порошенко отреагировал на встречу "четверки": оснований для эйфории нет

11.12.2019 / 17:19
Пятый президент Петр Порошенко после встречи в "нормандском формате" заявил, что оснований для эйфории нет и России нельзя доверять.

Об этом сообщает Facebook-страница Порошенко

Прямая речь: "Оснований для эйфории нет. Встреча показала, что России нельзя доверять. Что короткого пути к миру, к сожалению, не существует, потому что мир не входит в планы агрессора. Такое впечатление, что Путина интересовал только газ.

Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок - большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план".

Порошенко считает, что "красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины оберегом на нормандские саммите".

Он поблагодарил людей, которые накануне встречи вышли на акции.

Напомним: 9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.

По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".

Главы государств договорились встретиться еще раз через 4 месяца в Берлине (Германия).

Это была первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам Зеленского, с Путиным не удалось договориться о новом контракте о транзите газа, президенты согласовали новый обмен по формуле "всех на всех", разведении сил на трех новых участках на Донбассе.

Об оккупации Крыма поговорить не удалось.

Под офисом президента несколько дней продолжалась акция "Варта на Банковой". После встречи координатор акции Павел Белоус отметил, что президент Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов и не пересекал "красные линии".

Источник 

Порошенко, нормандский формат
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