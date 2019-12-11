Тимошенко нашла "зраду" в результатах встречи в Париже

Об этом сообщает на Facebook-странице Тимошенко

Прямая речь: "Вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимировано "формулу Штайнмайера", которая становится основой для дальнейших действий.

Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе.

Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины".

В то же время, лидер "Батькивщины" поздравила возобновления переговоров лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Также она назвала "большим достижением" решение об обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года. Среди позитива Тимошенко отметила и позицию, что сначала - восстановление границы, а затем выборы.

По мнению Тимошенко, сейчас в Украине пора начать внутренний диалог: "Нужен откровенный разговор с обществом. Украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета".

Напомним: 9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.

По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".

Главы государств договорились встретиться еще раз через 4 месяца в Берлине (Германия).

Это была первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам Зеленского, с Путиным не удалось договориться о новом контракте о транзите газа, президенты согласовали новый обмен по формуле "всех на всех", разведении сил на трех новых участках на Донбассе.

Об оккупации Крыма поговорить не удалось.

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