"Нафтогаз" на декабрь снизил цену на газ для населения на 13%

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа", - говорится в сообщении.

Кроме этого, "Нафтогаз" предлагает гарантированную цену, которая будет действовать с 1 января 2020 года до конца отопительного сезона.

Гарантированная цена зафиксированна на уровне 5500 грн за тыс куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

"Это предложение позволит защитить бытовых потребителей от резкого подорожания газа, которое может произойти в 1 квартале 2020 года", - заявили в компании.

Отмечается, что гарантированная цена на 12% ниже, чем регулируемая цена, по которой "Нафтогаз" продавал газ защищенным потребителям в январе-апреле 2019 года. Тогда оптовая цена для потребителей в рамках ПСО составляла 6 236 грн за тысячу кубометров.

"Конечная розничная цена для бытовых потребителей в каждом регионе зависит от затрат на транспортировку газа магистральными и региональными газопроводами, а также от наценки газсбытов

С учетом текущих транспортных тарифов конечная розничная цена с НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за куб. м газа (против 8,5 грн за куб. м в 1 квартале 2019 года)", - пояснили в "Нафтогазе".

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