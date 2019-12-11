АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа на 278 миллионов

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, АМКУ также обязал облгазы осуществить перерасчет за прошлый год.

Комитет установил, что: группы "Киевоблгаз", "Винницагаз", "Волыньгаз", "Львовгаз", "Запорожгаз", "Харьковгаз", "Хмельницкгаз", "Ровногаз", "Сумыгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", "Закарпатгаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Николаевгаз", "Ивано-Франковскгаз" в период с декабря 2015 по август 2019 года занимали монопольное положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставке природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

Также АМКУ установил, что эти компании с октября 2018 по август 2019 года при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным положением на указанном рынке.

"Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке", - подчеркнул Терентьев.

За указанные нарушения Антимонопольный комитет наложил такие штрафы на группы:

• "Винницагаз" - 21 млн грн.

• "Волыньгаз" - 13 млн грн.

• "Днепропетровскгаз" - 34 млн грн.

• "Житомиргаз" - 11 млн грн.

• "Закарпатгаз" - 18 млн грн.

• "Запорожгаз" - 14 млн грн.

• "Ивано-Франковскгаз" - 10 млн грн.

• "Киевоблгаз" - 49 млн грн.

• "Львовгаз" - 13 млн грн.

• "Николаевгаз" - 14 млн грн.

• "Ривнегаз" - 5 млн грн.

• "Сумыгаз" - 10 млн грн.

• "Харьковгаз" - 33 млн грн.

• "Хмельницкгаз" - 12 млн грн.

• "Черновцыгаз" - 7 млн ​​грн.

• "Черниговгаз" - 13 млн грн.

Напомним: в 2018 году РГК, управляющей всем газовым бизнесом Фирташа, заявляла об обысках в своем офисе.

Тогда в РГК обратились к Еврокомиссии, Европейскому энергетическому сообществу, Всемирному банку, посольству США и Великобритании с просьбой "вмешаться в ситуацию и повлиять на должностных лиц "Нафтогаз Украины".

В 2019 году облгазы Фирташа фигурируют в другом громком деле - о так называемых "газовых коэффициентах", в связи с чем было проведено множество проверок облгазов.

Так, после доначислений в платежках за газ облгазы "Региональной газовой компании" начали отключать дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей, чтобы получить дополнительные средства от потребителей.

В свою очередь в РГК назвали такую ​​информацию "Нафтогаза" "очередным фейком".

Очередной скандал с облгазами Фирташа произошел в марте, когда с них взыскали более 500 млн в пользу "Нафтогаза".

Комментируя тогда ситуацию, Коболев заявил, что по состоянию на 1 марта облгазы задолжали Укртрансгаза за балансировку около 35 млрд грн и "Нафтогаз не собирается закрывать на это глаза".

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