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В Кривом Роге в монастыре УПЦ произошел пожар

02.12.2019 / 16:20
В Кривом Роге в монастыре УПЦ произошел пожар
Ликвидация пожара Источник: Центр інформації УПЦ
Огнем уничтожена мебель и техника, поврежден генератор. Погибших и пострадавших нет.

В Кривом Роге в монастыре УПЦ произошел пожар

В Кривом Роге 2 декабря на территории мужского монастыря Украинской Православной Церкви в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского, возник пожар.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке между 1 и 2 этажом двухэтажного административного здания. Огнем уничтожена мебель и техника, поврежден генератор. Погибших и пострадавших нет.

 

Источник: Inpress.ua
пожар, Кривой Рог
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