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С 1 декабря в части Киева началась "пробная перепись населения"

02.12.2019 / 16:50
С 1 декабря в Украине стартовала пробная перепись населения, которая пройдет в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Об этом сообщает сайт Государственной службы статистики

 Отмечается, что пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Она проходит с 1 по 26 декабря 2019 года.

Дословно: "Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые временно проживают. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих".

В Госстате отметили, что ППН-2019 не ставит целью определить количество населения на выбранных территориях.

Основная задача пробной переписи - подготовка ко Всеукраинской переписи населения, в частности апробация программы и переписного инструментария, определение методов и основных организационных мероприятий, апробация применения инновационных технологий, определение оптимальных дат и продолжительности проведения, определение концепции технологии обработки данных, определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Принять участие в подготовительной переписи населения могут только жители территорий, на которых она проводится. Для этого с 1 по 10 декабря нужно самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети интернет (нужно иметь электронную подпись).

Вместо этого 14-23 декабря можно дать ответы писцу, который посетит в помещение, и заполнить анкету (переписной лист) на планшете. Или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временного переписного персонала.

В Госстате добавили, что контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Напомним: 28 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин уже в этом году решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований.

Источник

Киев, перепись, электронная перепись
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