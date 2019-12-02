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В УПЦ призвали поддержать рождественскую экологическую инициативу

02.12.2019 / 16:18
В УПЦ призвали поддержать рождественскую экологическую инициативу
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Украшать дома живыми елками в горшочках призвала верующих в преддверии новогодних и рождественских праздников Сумская епархия Украинской Православной Церкви

В Украинской Православной Церкви верующих призвали поддержать рождественскую экологическую инициативу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, православным предложили устанавливать рождественские елки в горшках, которые потом можно высадить на территориях храмов.

Украшать дома живыми елками в горшочках призвала верующих в преддверии новогодних и рождественских праздников Сумская епархия Украинской Православной Церкви. Инициатором экологической инициативы выступило Сумское областное управление лесного хозяйства.

«Во время подготовки к новогодним и рождественским праздникам предлагается устанавливать и украшать живые рождественские елки в горшочках вместо срубленных. Такие елки в горшках будут в продаже на елочных ярмарках. После завершения торжеств такие елки можно высадить в заранее определенных местах под наблюдением специалистов лесного хозяйства», – сказано в сообщении.

Распоряжением митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, весь предпраздничный период настоятелям приходов благословляется информировать прихожан о рождественской экологической инициативе, а также определить места высадки елок после праздников.

«Елки могут украсить парки и скверы, а также территории возле храмов», – сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
елки, Сумы, УПЦ
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