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В Церкви раскрыли «формулу» человеческого счастья

26.11.2019 / 17:44
В Церкви раскрыли «формулу» человеческого счастья
Митрополит Лука Источник: Центр інформації УПЦ
Мы не сможем обрести Бога в своем сердце, если полнота нашей любви будет направлена к людям, а не к Богу

Человеку необходимо понять, что не от близких, не от здоровья, не от богатства зависит наше счастье в жизни, а от изменения сознания и веры в Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Если представить душу в виде металлического шара, а Бога и близких в виде магнита, то, очевидно, шар будет притягиваться к большему источнику притяжения. И как это не парадоксально, те, кого мы больше всего на свете любим, как раз и становятся теми, кто более всего уводят наше сердце от любви к Богу. И речь здесь идет не о привычном для нас понимании ненависти, как о чувстве к другому человеку, а об отношении к собственным привязанностям», - отметил митрополит.

Владыка обратил внимание, что человек, стремящийся исключительно к земному благополучию никогда не обретет полноты счастья.

«Вместо того, чтобы быть, люди стали иметь. И от количества имения стало зависеть качество их жизни. Людям всегда мало. Для счастья им нужно много дипломов, чтобы хорошо зарабатывать, нужен хороший президент, чтобы при нем жилось комфортно, любящая жена и послушные дети, надежная машина, хорошее здоровье. Человек стал зависим от всего этого. А проблема не в имении, а в сознании. Не «имений», а веры в Бога не хватает современному человеку», - подчеркнул митрополит Лука.

Мы не сможем обрести Бога в своем сердце, если полнота нашей любви будет направлена к людям, а не к Богу.

«Духовная жизнь человека - это сведение фокуса своего духовного внимания на собственном сердце. Христос сегодня нас учит не распылять во внешнем мире свою душу, а обрести Бога, через которого мы обретем и ближних», - заключил запорожский митрополит.

Источник: Inpress.ua
упц, счастье
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