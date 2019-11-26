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Скандал с изнасилованием: Иванисова выгнали из "слуг народа"

26.11.2019 / 17:18
Народного депутата Романа Иванисова, о чьей судимости за групповое изнасилование недавно стало известно, исключили из состава партии "Слуга народа" и фракции политсилы в Верховной Раде.

Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя председателя фракции Евгению Кравчук, президент Владимир Зеленский. 

Прямая речь Карвчук: "Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады".

Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам. Он не назвал фамилию, но сказал, что уже третьего "слугу" исключили из партии. Очевидно, что речь шла об Иванисове.

Напомним: 15 ноября "Слуга народа" исключила народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что Иванисов в середине 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Иванисов в Facebook назвал эту информацию "чернухой" и "заказухой" и показал справку об отсутствии судимости.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат "Слуги народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. В то же время в ГПУ заявили, что несудимость Иванисова, о которой заявил Рябошапка, не подтверждена ведомством и проверка продолжается.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил приостановить членство Иванисова во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.
Президент Владимир Зеленский заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию, и если что-то подтвердится, то заставит его сложить мандат.

Источник 

исключение, ВР, Слуга народа, Иванисов
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