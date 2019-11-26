Друзья Джулиани хотели сдвинуть Коболева и продавать американский газ

Об этом он заявил CNN.

Фаворов сказал, что встречался с Парнасом и Фруманом во время энергетической конференции в Хьюстоне в марте.

"Было ясно, что эти двое планируют заключить сделки с природным газом в Украине, чтобы продвинуть свои собственные деловые интересы. Он сказал, что они предполагали, что их связи с правительством США и Джулиани помогут им договориться о таких сделках", - отметили в издании.

Фаворов заявил, что Парнас и Фруман пытались завербовать его, чтобы заменить генерального директора Нафтогаза.

Такое предложение он назвал "потрясающим", но "абсолютно сумасшедшим". По его словам, он сразу же отклонил предложение.

"Это был мой первый опыт, когда два частных участника предлагали или обсуждали вопросы, которые должны быть частью внешней политики США", - заявил Фаворов.

По словам Фаворова, Парнас и Фруман "намекали, что у них есть возможность встречаться и обсуждать политику Украины с высокопоставленными членами нынешней администрации (США), и у них есть другие каналы связи". В частности, речь шла и о Джулиани.

Фаворов не знал, следует ли воспринимать Парнаса и Фрумана всерьез, пока через два месяца не сняли с должности посла США в Украине Мари Йованович: "До сегодняшнего дня мне трудно понять, как это возможно". Ведь Парнас и Фруман сказали Фаворову, что Трамп скоро заменит Йованович послом, более поддающимся их энергетическим интересам.

Также Парнас и Фруман пытались заключить сделки между поставщиками сжиженного природного газа в США и Нафтогазом. Но, по словам Фаворова, им не хватало опыта.

Фаворов заверил, что главная причина, по которой он согласился встретиться с Парнасом и Фруманом в марте, заключается в том, что к ним присоединился нефтяной магнат Гарри Сарджант, с которым Фаворов хотел обсудить вопросы энергетики.

У Фаворова сложилось впечатление, что Сарджент не работал с Парнасом и Фруманом.

Кроме того, The Washington Post также сообщила, что Фаворов также встречался с Парнасом и Фруманом в мае в Вашингтоне. На вопрос, почему он согласился на другую встречу, Фаворов ответил, что не хочет негативно влиять на свою компанию.

По словам Фаворова, он никогда не встречался и не обсуждал что-либо с Джулиани. Но федеральные прокуроры расследуют возможные связи Джулиани с Global Energy Producers, компанией Парнаса и Фрумана.

Сам Джулиани ранее говорил: "Я ничего не знаю о Нафтогазе, кроме того, что он существует".

Отмечается, что министр энергетики США Рик Перри также настаивал на переменах в Нафтогазе в начале этого года. Так, во время поездки в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского, Перри поделился списком из четырех кандидатов на замену действующего американского члена международного наблюдательного совета Нафтогаза.

Как сообщал Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Фаворов сказал, что Парнас и Фруман никогда не упоминали Фирташа во время их встреч.

Информация о разговоре Фаворова с Парнасом и Фруманом появилась раньше. Сам Коболев заверил, что готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Фаворов - гражданин США, он сотрудничает с Министерством юстиции США по делу Джулиани.

Напомним, 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.

СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.

Как сообщает Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

По данным Associated Press, Фруман и Парнас пытались влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" с целью дальнейшего подписания выгодных контрактов для своих компаний. В начале марта они якобы продвигали идею замены Андрея Коболева на должности председателя правления НАК Нафтогаз на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании.

Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщения о том, что США оказывали давление на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.

12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.

Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

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