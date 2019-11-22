В УПЦ рассказали, можно ли молиться за тех, кто перешел в другие Церкви

В Украинской Православной Церкви рассказали, можно ли молиться за тех, кто перешел в другие Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«В IV веке святитель Григорий Богослов сказал очень хорошие слова: «мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас». А как еще можно домогаться возвращения братьев, ушедших в раскол? Силой? – Вовсе нет. Убеждениями? – Вряд ли что-то получится. Единственное, что нам остается – это молитва. Несмотря на все то, зло, которое совершают в наш адрес раскольники и сторонники «Поместной Церкви Украины», мы должны за них молится. Почему? Потому что это заповедь, данная нам Самим Богом. Господь наш Иисус Христос заповедует: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44)», - сказал доцент Киевской духовной академии.

Он также процитировал обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года: «Призываем всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, молиться за вразумление и возвращение в лоно Церкви упомянутых владык и других. Наша Церковь, как любящая Мать, с надеждой ждет их возвращения».

«Следовательно, молиться за ушедших в раскол не только можно, но и нужно.

О важности подобных молитв очень хорошо говорит святитель Иоанн Златоуст: молитва за внешних (то есть, не принадлежащих к Святой Церкви) весьма полезна как для внешних, так и для нас самих. Для нас – потому что такие молитвы научают нас любви ко всем людям, как к тем, кто желает нам добра, так и к тем, кто делает нам зло. А для внешних – потому что наши молитвы умягчают их сердца и делают их к нам ближе», - рассказал Андрей Музольф.

Он напомнил, что молитва – самое действенное оружие христиан.

«Относительно же того, когда и как можно молиться за тех, кто (ушел в другие Церкви – ред.), ограничений, в принципе, нет. На данный момент существует множество молитв, которые читаются за Божественной литургией и в которых мы просим Всемилостивого Бога, чтобы Он присоединил заблудших к Святой Церкви и даровал им «просвещение к познанию истины.

Именно поэтому мы всегда должны помнить, что молитва – это главное и, пожалуй, самое действенное оружие православного христианина, который знает, что если с ним – Бог, то ничто и никто ему в таком случае уже не страшны», - подчеркнул он.