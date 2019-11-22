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Пентагон ускорит предоставление Украине денег, которые не дошли в августе-сентябре

22.11.2019 / 17:52
Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее.

Об этом заявил CNN представитель Министерства обороны Томас Кэмпбелл.

"Конгресс не давал указаний об ускорении этих обязательств. Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее – в соответствии с процедурами выполнения соглашений, предусмотренных законом", - отметил он.

Напомним, 15 ноября Министерство обороны США сообщило комитетам Конгресса о том, что 35,2 млн долларов из 250 млн, выделенных через фонд Инициатива политики помощи Украине и задержанных Административно-бюджетным управлением по указанию Белого дома, остаются неиспользованными. Из них 15,5 млн долларов предназначены для летальной оружия и радаров.

19 ноября демократы Сената США направили письмо министру обороны Марку Эсперу с требованием дать ответ относительно задержки военной помощи Украине.

По словам сенаторов, задержка помощи Украине по указке Белого дома, которая является предметом расследования в Конгрессе, и "стала причиной того, что эти средства остаются в казначействе США, а не в Украине, как планировал Конгресс".

Ранее Конгресс принял резолюцию, которая предоставила Министерству обороны США полномочия продолжить использование этих средств до 30 сентября 2020 года.

Источник

Пентагон, денежная помощь
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