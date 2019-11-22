Украина выдала США хакера, который скрывался от ФБР в Киеве

Об этом сообщает Генпрокуратура

Дословно: "Генеральной прокуратурой Украины принято решение об экстрадиции лица в Соединенные Штаты Америки в упрощенном порядке и сегодня он фактически был передан компетентным органам этой страны".

В ГПУ называют этот пример сотрудничества уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.

Напомним: 32-летнего гражданина Литовской Республики, находившегося в международном розыске, задержали в Киеве в октябре. В ноябре, по ходатайству прокуратуры Киева, суд применил к нему экстрадиционный арест.

Среди прочего мужчину подозревают в похищении 6 млн долларов США со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

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