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Митрополит ПЦУ поддержал инициативу активистов о праздновании Рождества 25 декабря

18.11.2019 / 11:09
Митрополит ПЦУ поддержал инициативу активистов о праздновании Рождества 25 декабря
Фото из открытых источников Источник: ПЦУ
Вместе с этим, авторы письма не отрицают празднования Рождества 7 января

Луцкий митрополит Православной Церкви Украины Михаил (Зинкевич) поддержал желание группы прихожан праздновать Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть, 25 декабря.

Как сообщается на сайте Волынской епархии ПЦУ, депутаты областного и Луцкого городского советов, члены общества «Просвита» и другие активисты просят у иерарха ПЦУ 25 декабря совершить рождественское богослужение в кафедральном соборе и этим самым положить начало новой традиции.

Группа активистов написала митрополиту открытое письмо, в котором особо подчеркнули, что в то время, как «большинство Православных Церквей во всем мире празднуют Рождество по новому стилю… Украина до сих пор остается в советской (а теперь – российской) парадигме, празднуя Рождество 7 января в компании с агрессором».

Вместе с этим, авторы письма не отрицают празднования Рождества 7 января, «чтобы не нарушать старой традиции тем верующим ПЦУ, кто ее придерживается».

На сайте Волынской епархии ПЦУ сообщают, что «владыка Михаил с пониманием относится к этой инициативе и может благословить совершение рождественского богослужения 25 декабря».

При этом, как говорится в сообщении, иерарх подчеркивает, что «речь не идет об отмене празднования Рождества Христова 7 января. А те, кто хочет его отметить вместе с Вселенским патриархатом и другими Православными Церквами 25 декабря, должны и Филипповку (Рождественский пост – Ред.) начать раньше, а именно 15 ноября».

Источник: Inpress.ua
луцк, рождество, ПЦУ
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