Игорь Мизрах - жулик, который стоит за грязной кампанией против Дмитрия Торнера?

19 июля весь интернет взорвался информацией о том, что кандидат в депутаты Дмитрий Торнер - рецидивист, глава наркокартеля, оружейный магнат, молдаванин с двадцатью девятью паспортами, людоед, 12 лет сидел на зоне, реальный «вор законе», киллер, смотрящий за Украиной, трижды бежал из тюрьмы, дважды брал ее штурмом, одновременно агент ЦРУ, МИ6, Моссада и ФСБ, правда одновременно при этом разыскивается всеми вышеперечисленными организациями и Интерполом! Его прячут от правосудия тибетские монахи в своих высокогорных монастырях, он десятки раз имитировал собственную смерть и женат столько раз, что можно просто сбиться со счету!

Как пишет СпецКорр со ссылкой на From-UA, для большей достоверности в сети даже опубликовали его домашний адрес, номера телефонов, паспортные данные и идентификационный номер.

Финалом данной информационной кампании стала публикация о том, что в ЦИК обратились глава полиции Аваков и Баканов из СБУ и его кандидатуру после этого сняли с выборов.

И вот, по прошествии нескольких месяцев СМИ стало известно, что вся эта грязная информационная кампания от начала и до конца была чистой воды выдумкой и ложью созданной Игорем Мизрахом - жуликом, получившим известность благодаря его задержанию на Банковой в августе этого года.

Оказалось, что Игорь Мизрах жулик широкого профиля, является владельцем целой сети сайтов, через которые “разгоняется” информация очерняющая политиков и бизнесменов.

С его легкой руки они становятся участниками сотен коррупционных дел, преступлений и других злодеяний.

“Чернуха” на страницах его изданий размещается как раз таки для того, чтобы

медийно “убить” политика или бизнесмена. Уничтожить его имя и репутацию. Что в частности случилось и с Дмитрием Торнером.