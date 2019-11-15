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В РПЦ заметили, что в Патрах верующие дали понять свою позицию по «украинскому вопросу»

15.11.2019 / 11:00
В РПЦ заметили, что в Патрах верующие дали понять свою позицию по «украинскому вопросу»
Легойда Источник: Телеграм
Владимир Легойда отметил, сто верующие были настроены категорически против представителей ПЦУ

В Патрах (Греция) верующие дали понять свою позицию по «украинскому вопросу», выступив против того, чтобы их храм посещали архиереи Православной Церкви Украины.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

 «Еще одно яркое свидетельство разделения внутри Элладской Православной Церкви из-за признания ПЦУ. Путешествующие по греческим епархиям, митрополиты новосозданной Церкви Александр Драбинко и Симеон Шостацкий, по всей видимости, пожелали немного утешиться после того, как в Патрской митрополии их не допустили к богослужению. Иерархи снова прибыли в Патры, на этот раз уже только с экскурсионным интересом, желая посетить храм в честь апостола Андрея Первозванного», - написал спикер РПЦ.

Владимир Легойда отметил, сто верующие были настроены категорически против представителей ПЦУ.

«Как сообщает греческое СМИ, местные верующие, категорически настроенные против даже посещения (митрополитами ПЦУ, - Ред.) Андреевской церкви, организовали дежурство у храма из-за существующих опасений, что делегация ПЦУ, во избежание встречи с протестами верующих, может появиться у храма внезапно. Что в действительности и произошло, спровоцировав конфликт между настоятелем храма и местным прихожанином, выступившем против проведения экскурсии внутри храма.

Примечательно, что греческое издание особо ярко обращает внимание на позицию патрских верующих, которые «говорят «нет» раскольникам» и прибывают «на стороне православных братьев в Украине, которые страдают из-за них»», - подчеркнул глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как сообщалось, в Патрах (Греция) 13 ноября между верующими и духовенством храма в честь апостола Андрея Первозванного вспыхнул конфликт из-за посещения церкви представителями Православной Церкви Украины.

Источник: Inpress.ua
рпц, пцу
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