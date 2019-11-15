Опубликован документ, в котором год назад Александрийский Патриарх уверял в поддержке УПЦ

Копия совместного коммюнике Александрийского Патриарха Феодора ІІ и Предстоятеля Польской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Саввы в поддержку Украинской Православной Церкви была опубликована в греческих СМИ.

Письмо было написано в 2018 году, сообщает греческое издание «Кatanixi».

В частности, в документе сказано: «Мы, Предстоятели двух Поместных Церквей, встретившись на польской земле, сознавая ответственность за жизнь святого Православия в современном мире, за мир, единство и сохранение его догматико-канонического порядка, перед лицом испытаний, с которыми сталкивается сегодня Православие на Украине, в духе братской любви призываем всех тех, от кого зависит устранение церковных недоразумений в отношении предоставления автокефалии украинской Церкви, сделать все, что в их силах, для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле.

Служа Божественную литургию на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, мы молимся о единстве и мире украинского народа и в то же время с братским приветствием обращаемся к Предстоятелям Поместных Православных Церквей и ко всей полноте святого Православия».

В издании напомнили, что обращаясь к украинскому народу 27 сентября 2018 года, во время своего визита в Одессу, Патриарх Александрийский сказал: «Неделю назад я был в Польской Церкви. Вместе с епископом Польским Саввой мы подписали текст о том, что мы близки к Украинской Православной Церкви. Мы близки к людям, которые хотят мирной Православной Церкви».

Журналисты «Кatanixi» считают, что подпись Патриарха Феодора под документом о поддержке УПЦ станет тем фактом, «который проверит его на нарушение своих слов во время Страшного Суда, если он к тому времени не покается».