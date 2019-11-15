Президент МАП опасается, что действия Фанара приведут к массовому расколу Церквей

Запущенный Константинопольским патриархом процесс может привести к массовому расколу Православных Церквей.

Об этом сказал Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов. Он участвует в заседании секретариата МАП в Афинах, сообщают «РИА Новости».

«Я думаю, что у него (Патриарха Варфоломея – ред.) есть папистские амбиции. Ясно, что они носят не догматический характер. Но я думаю, что опасность в том, что запущен принцип домино, начнется массовый раскол Православных Церквей. В каждой стране будет по две, три, четыре и так далее», - сказал Гаврилов.

По его словам, это касается не только Северной Македонии и Черногории.

«Есть немало претендентов. Александрийская Церковь должна прекрасно понимать, что если начнут плодиться Церкви в африканских странах, и у них появится искушение разбираться между собой в том числе с помощью этих институтов, это будет страшно и ошибочно. Для того чтобы нам не разрушить саму целостность мира, надо вернуться к каноническому равноправному диалогу», - полагает президент МАП.

Гаврилов также прокомментировал «украинский церковный вопрос».

«Я уже неоднократно говорил в интервью - ясно, что иностранные, американские коллеги активно участвовали в мероприятиях в Украине, этому были массовые свидетельства. И те, кто начинал этот раскол, имели в виду не только создание какой-то Церкви на Фанаре, они имели в виду разорвать отношения между народами. Не только между Церквями. Для нас задача состоит в том, чтобы не допустить такого развития и последствий», - отметил Гаврилов.

Он отметил, что «меры доверия должны строиться на взаимопонимании. К сожалению, это очень часто во всем мире все больше утрачивается, как в холодную войну. [..] Это и есть реальный путь, как перед Первой мировой войной, Второй мировой, к глобальному конфликту, когда народы будут готовы смотреть друг на друга с ненавистью в прицел», - сказал Сергей Гаврилов.

*** Межпарламентская Ассамблея Православия, объединяет политиков из 27 стран и состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты.

Была создана в 1994 году по инициативе правительства Греции.

Задачами МАП являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам Православия в обществе.