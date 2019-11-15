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Нардеп от "Слуги народа" Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента

15.11.2019 / 11:48
Народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвиняет власти в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вразрез с позицией фракции, а глава фракции обвиняет ее в предложении взяток.

"Сегодня за мои политические предпочтения, мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов (главы) Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько ... мой муж был задержан незаконно", – заявила Скороход с трибуны Верховной Рады.

"Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли", – утверждает она.

Скороход добавила: "Решение о задержании незаконное. Основанием стал запрос Российской Федерации 2017 года. До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки идет задержание моего мужа".

"Я сейчас обращаюсь лично к президенту, ГБР и другим правоохранительным органам с просьбой остановить беспредел, который вы делаете", – сказала она.

Скороход заявила, что когда во время выборов они поддерживали Владимира Зеленского, "никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас делают".

"Еще раз прошу президента Владимира Зеленского сделать поручение правоохранительным органам и прекратить произвол и давление на меня и мою семью", – подытожила она.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после этого: "Уважаемые коллеги, давайте будем вещи называть своими именами. Если вы сейчас зайдете в Google и гражданского мужа госпожи Скороход загуглите просто – вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Мы сейчас не знаем, в чем дело (с Алякиним – ред.)".

"Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала денежную материальную помощь – это факт", – заявил Арахамия.

Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила: "Мы требуем создать ВСК по вопросу давления на народного депутата и ее семью".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратилась к команде партии "Слуга народа": "Это большое мужество – прощать людям их честную позицию. Если сейчас вы не станете в защиту одной беременной женщины и ее семьи, когда арестовали ее мужа за то, что она вчера проголосовала против рынка земли, – если вы не защитите, вряд ли кто-то защитит".

Напомним: Анна Скороход – член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 31 октября она расплакалась в сессионном зале якобы из-за того, что на заседании ей отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

Алексей Алякин был гражданином России, в 2013 году получил украинское гражданство, но в начале 2019 года это решение отменили.

Он – собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс", его связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.

В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей.

В том же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд", зарегистрированную в Борисполе.

В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации хищений из банка "Пушкино" порядка 10 млрд рублей.

24 сентября 2015 года Алякина объявили в федеральный розыск по России, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

9 июня 2018 года Алякина задержали сотрудники Службы безопасности Украины по запросу компетентных органов РФ, он находился под экстрадиционным арестом в СИЗО, но в ноябре 2018 года по состоянию здоровья меру пресечения изменили на домашний арест.

Экстрадиционный арест мог длится до 15 сентября 2019 года.

Источник 

арест, Слуга народа, Скороход, Алексей Алякин
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