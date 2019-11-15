В Житомире освятили храм УПЦ в честь вериг апостола Петра

В Житомирском учреждении исполнения наказаний №8 митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим 14 ноября освятил храм в честь вериг апостола Петра.

Владыке сослужили секретарь епархии архимандрит Алексий (Овсянников) и священники епархии, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии.

На освящении храма присутствовали руководители учреждения и осужденные, которые проходят исправительный срок.

После освящения владыка Никодим обратился к собравшимся со словом проповеди. Он поздравил всех с событием освящения, призвал любить храм и находить в нем спасение души.