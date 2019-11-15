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Арахамия планирует выгнать Скороход из фракции "Слуга народа"

15.11.2019 / 12:19
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет инициировать исключение из депутатского объединения нардепа Анны Скороход.

Об этом свидетельствует комментарий Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите все голосования. Зачем она нам во фракции?"

По словам Арахамии, он планирует сделать это на следующем заседании фракции, и такая идея появилась у него не сегодня.

Также он заявил, что гражданский муж Скороход Алексей Алякин, "человек, который стремно выглядит", давил и запугивал депутатов в парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По данным Арахамии, ему лично жаловались два депутата, и он об этом сообщил в правоохранительные органы. Фамилии этих нардепов он назвать отказался.

Кроме того, Арахамия утверждает, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". "Она агент кого-то", - резюмировал он.

Напомним: 14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции, а председатель фракции обвинил ее в предложении взяток.

Анна Скороход – член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 31 октября она расплакалась в сессионном зале якобы из-за того, что на заседании ей отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

Алексей Алякин был гражданином России, в 2013 году получил украинское гражданство, но в начале 2019 года это решение отменили.

Он – собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс", его связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.

В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей.

В том же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд", зарегистрированную в Борисполе.

В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации хищений из банка "Пушкино" порядка 10 млрд рублей.

24 сентября 2015 года Алякина объявили в федеральный розыск по России, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

9 июня 2018 года Алякина задержали сотрудники Службы безопасности Украины по запросу компетентных органов РФ, он находился под экстрадиционным арестом в СИЗО, но в ноябре 2018 года по состоянию здоровья меру пресечения изменили на домашний арест.

Источник 

Слуга народа, Арахамия, Скороход
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