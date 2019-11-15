Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь не состоит из святых и совершенных людей

Стремление к святости - наша основополагающая цель в земной жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем блоге на korrespondent.net.

«В Священном Писании можно найти много отрывков, которые особо подчёркивают святость Церкви. Однако следует отметить, что для Божественного Откровения, а особенно для Ветхого Завета, святость - это не безгрешность, а отделённость, уникальность. Святым называли предмет, который был взят из повседневного употребления и посвящён исключительно Богу. Быть святым для древних верующих означало быть Божьим», - отметил архиерей.

Такое же отношение к святости сохранилось и в Новом Завете.

«Однако отношение к святости как к отделённости было дополнено в Новом Завете ещё одним значением. Святость -это не только данность, но и заданность. Святость -это ещё и определённая цель, стремление к которой характеризует каждого христианина, потому что является Божьим призванием», - подчеркнул епископ Виктор.

Когда мы говорим, что Церковь свята, то имеем ввиду не только отличие от мира и принадлежность Богу, но и о своём собственном стремлении к духовному совершенству.

«Церковь не состоит из святых и совершенных людей. Но Церковь, как Тело Христово, освящает нашу жизнь, очищает её силой Божьей, освобождает от рабства греху и дьяволу и способствует нашему духовному возрастанию. С этой точки зрения, быть по-настоящему святым можно только в Церкви», - сказал архиерей.

Святость Церкви также проявляется в благодатности Её Таинств, которые совершаются действием Духа Святого.

«Святыми являются Таинства Церкви, которые приобщают нас к Богу через благодатное действие Святого Духа. Мы постоянно подчёркиваем, что только там, где есть Церковь, там есть и благодатные Таинства», - подытожил епископ Виктор.