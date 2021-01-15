Кандидат в мэры Борисполя Скороход взяла на поруки мажора, который убил 16-летнюю девочку

Выяснилось, что ровно год назад она взяла на поруки парня, который не имея прав, пьяным сел за руль, что привело к гибели его подруги.

В новогоднюю ночь 17-летний житель Борисполя Дмитрий Кропива, сев пьяным за руль родительской машины, не справился с управлением и на огромной скорости вылетел в кювет. В результате чего одна девочка (ей было всего 16 лет) погибла на месте, а у второй - тяжкие телесные повреждения, включая перелом ноги.

В результате аварии погибла 16-летняя Таня Рощенко

Сначала парня взяли под стражу, однако потом по просьбе его матери народный депутат Скороход взяла его на поруки, сославшись на то, что знает эту семью, хотя и недостаточно хорошо.

При этом сам подозреваемый отметил, что лично не знаком с депутатом.

Сторона обвинения внезапно перестала возражать против смены меры пресечения.

В результате Дмитрий Кропива был освобождён из-под стражи, хотя подобное преступление предусматривает до 8 лет лишения свободы. Не говоря уже об оборванной жизни 16-летнего ребёнка. На данный момент судебное разбирательство продолжается, но в очень вяло текущем режиме.