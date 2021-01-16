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После 24 января в Украине будет "оранжевый" карантин - Шмыгаль

16.01.2021 / 09:01
После 24 января в Украине будет "оранжевый" карантин - Шмыгаль
Правительство не планирует продлевать локдаун, который длится с 8 по 24 января. С 25 января вероятно будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью каналу "Україна 24".

"Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости - ред.), мы ожидаем более значительного роста", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что медицинская система готова к возможному росту числа выявленных случаев заболевания коронавирусом, в том числе более 53 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом.

Также Шмыгаль заметил, что общее количество отведенных под "ковид" больных коек - 63 тыс., заняты на утро 15 января тыс. коек.

Напомним, в Украине с 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные по 24 января включительно с целью предупреждения распространения COVID-19. В эфире одного из телеканалов 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что строгий карантин в Украине необходимо продолжить и после 24 января, поскольку для этого есть все основания.

Кабинет Министров на заседании 9 декабря 2020 года продолжил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 до 24 января включительно.

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коронавирус, карантин, Шмыгаль
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