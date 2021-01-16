После 24 января в Украине будет "оранжевый" карантин - Шмыгаль

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Германия вакцинировала от COVID-19 один процент населения
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Комендантский час вводится во всей Франции минимум на 15 дней - премьер
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Мега-локдаун в Германии: Меркель хочет остановить общественный транспорт
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Мутировавший штамм коронавируса уже попал в 25 стран Европы - ВОЗ
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Второй год пандемии может оказаться более тяжелым, чем первый – ВОЗ
- 17:46
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МВФ не называет сроки следующего транша для Украины
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11:15
В МВФ обеспокоены возможным "ручным управлением" цен на газ - Марченко
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В "Нафтогазе" готовы отпускать украинцам газ по 6,99
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Кабмин повысил зарплаты чиновникам
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Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер
- 15:52
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Житомирский Музей космонавтики приглашает в виртуальный 3D-тур
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На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов
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Фургон сбил подростков на Житомирщине, есть погибший
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На Прикарпатье сделали редкие снимки рыси в природе
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В Хорватии произошло мощное землетрясение, погиб ребенок
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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