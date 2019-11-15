В ООН назвали конфликт на Донбассе самым "старым"

Об этом говорится в сообщении в Twitter ООН

По данным ООН, более 560 тысяч пожилых людей не получают пенсию "из-за бюрократических препонов".

Напомним, в сентябре ООН обратилась к донорам с просьбой найти 52 миллиона долларов до начала зимы для обеспечения наиболее критических гуманитарных нужд на востоке Украины.

Тогда же Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отметила, что количество жертв среди гражданских в мае-августе 2019 года было самым низким за все 5 лет конфликта на Донбассе.

В ноябре Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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