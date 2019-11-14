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В Минкультуры планируют активизироваться в решении вопроса о переименовании УПЦ

14.11.2019 / 16:39
В Минкультуры планируют активизироваться в решении вопроса о переименовании УПЦ
Фото: politeka.net Источник: Интерфакс
Замминистра не сообщила, какие именно меры намерено принять ведомство

Министерство культуры Украины в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании Украинской Православной Церкви.

Об этом сказала первый заместитель минкультуры Украины Светлана Фоменко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Процесс продолжается, но пока победы у нас нет. Я думаю, что в ближайшее время мы активизируемся в этом вопросе», - сказала Фоменко.

В то же время, замминистра не сообщила, какие именно меры намерено принять ведомство.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря 2018 года бывший президент Порошенко подписал закон.

Источник: Интерфакс
Минкульт, УПЦ
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