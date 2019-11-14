Жители Черновцов поддержали петицию против строительства храма ПЦУ

В Черновцах жители города выступили в защиту одной из исторических площадей города и поддержали петицию против постройки храма Православной Церкви Украины на Турецкой площади.

Об этом на своей странице Фейсбук написала местная активистка Анна Дутчак.

«7 ноября 2019 года депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за решение о предоставлении Управлению Черновицкой епархии (Православная церковь Украины) разрешения на составление проекта отвода земельного участка ориентировочной площадью 0,01700 га в постоянное пользование для строительства и обслуживания культового здания - Памятной часовни», - сообщила Анна Дутчак.

По мнению активистки, данная инициатива является незаконной, поскольку предполагает «не просто построение часовни сомнительных размеров, а передачу в постоянное и бесплатное пользование части площади Пресвятой Марии в 170 м.кв. которое завуалированное под якобы восстановление истории площади в рамках концепции развития города, в которой ни слова о застройке и выделении земли нет. Согласно этой логике, так же можно кому-то отдать часть площади Центральной или Театральной».

Общественная активистка призвала жителей города поддержать петицию против постройки храма ПЦУ, поскольку, по ее мнению, это приведет к ограничению возможностей проведения культурно-массовых мероприятий и ограничит место на площади, поскольку территория, отведенная для культового сооружения, станет частной собственностью.

Петиция против строительства храма ПЦУ на Турецкой площади набрала уже 350 подписей из 250, и взята на рассмотрение.