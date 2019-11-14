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Политики из 27 стран обсуждают раскол между Церквями в Украине

14.11.2019 / 16:33
Политики из 27 стран обсуждают раскол между Церквями в Украине
Эмблема МАП Источник: ТАСС
Межпарламентская Ассамблея Православия, объединяет политиков из 27 стран и состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты

Участники Межпарламентской Ассамблеи Православия в Афинах обсудят церковный раскол в Украине, который представляет опасность для культурных и политических отношений европейских стран.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нас чрезвычайно беспокоит непрекращающийся произвол в Украине, где ежедневно нарушаются права верующих, происходит захват храмов, украинскими судами выносятся соответствующие решения, оказывается давление на священнослужителей, что является отступлением Украины от международных обязательств по невмешательству в дела религиозных общин. В этой связи в рамках международного секретариата при участии спикера парламента Греции Константиноса Тасуласа мы совместно с представителями всех стран - членов МАП заявляем о необходимости локализации раскола», - заявили в пресс-службе председателя МАП Сергея Гаврилова.

***Межпарламентская Ассамблея Православия, объединяет политиков из 27 стран и состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты.

 Была создана в 1994 году по инициативе правительства Греции

Задачами МАП являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам Православия в обществе.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, мап
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