Патриарх Кирилл считает, что против традиционных религий идет настоящая война

Против традиционных религий идет настоящая война, которая ведется в информационном пространстве и в умах и душах людей.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров, сообщает patriarchia.ru.

«Опаснее всего то, что в этой войне на передовых сражаются представители молодого поколения. Идеологи экстремистских движений используют отсутствие жизненного опыта у молодежи, ее готовность защищать свои взгляды любой ценой. Все это усугубляется очень низким уровнем осведомленности, недостатком базовых знаний не только о других религиях, но даже о своей собственной религиозной традиции.

Мы все знаем, какие огромные ресурсы сегодня используются для ведения информационной войны. Конечно, нам, религиозным деятелям, не привыкать к постоянным нападкам. Силы зла никогда не оставляли попыток очернить тех, кто посвятил свою жизнь служению Богу. Но это не значит, что мы должны спокойно взирать на то, как наша энергичная и многообещающая молодежь позволяет недобросовестным людям обманывать себя и использовать», - сказал он.

Предстоятель РПЦ объяснил, почему пропаганда экстремистов имеет успех.

«Полагаю, прежде всего потому, что они эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной секулярной парадигмы. Когда со всех сторон внушают, что главное в жизни — успех, богатство, наслаждения, то верующий человек не может не протестовать против такого агрессивного навязывания ложных ценностей. Кризис традиционной ценностной системы оставляет широкое поле для деятельности вербовщиков-экстремистов. Они легко подменяют своей идеологией секулярную идеологию, их семена падают на подготовленную почву.

Поэтому мы как религиозные лидеры должны не только отвергать и осуждать экстремизм, но и воспитывать в обществе незыблемые, основанные на Священном Писании ценности — семьи, брака, уважения к старшим, уважения к религии и к религиозному выбору человека, поддержки страждущих и обездоленных. И эти идеи, подкрепляемые убедительными примерами, должны активно транслироваться нами в информационное пространство», - отметил Патриарх Кирилл.

Он призвал религиозных лидеров к диалогу с политиками.

«Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим. Пора недвусмысленно заявить о том, что необходимо прекратить решать геополитические задачи за счет более слабых государств. Пора прекратить безответственный дележ энергетических ресурсов. Пора перестать делить страны мира на первые, вторые и третьи. Хотелось бы, чтобы более развитые и богатые государства осознали свою ответственность за судьбы человечества. Они должны быть гарантами безопасности и стабильности, а не диктаторами глобального порядка. Как показала практика, навязывание одними государствами другим своих правил, традиций и культуры не приводит ни к чему хорошему. Самобытность и свобода народов — залог их безопасного и мирного сосуществования. Очень важно, чтобы прекратилась хищническая добыча природных ресурсов в небогатых странах и загрязнение окружающей среды. Мы несем ответственность за Божие творение, созданное на благо людей. Наш посыл обращен к каждому человеку, и мы искренне верим, что он будет услышан», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл напомнил, что в современном мире не прекращаются гонения на христиан.

«Я хотел бы упомянуть и о такой проблеме, как преследования религиозных меньшинств. Как предстоятель крупнейшей из Поместных Православных Церквей я должен сказать о гонениях на христиан. Сотни миллионов наших единоверцев подвергаются преследованиям и дискриминации ежегодно. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке — святой земле для всех авраамических религий. История свидетельствует о том, что христиане, мусульмане и иудеи веками вместе жили на этой земле. И сегодня они в равной мере ответственны за сохранение мира.

Говоря о гонениях на христиан, нельзя обойти вниманием проблему Африки. Целый ряд государств южнее Сахары страдает от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок. В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан. И я призываю всех людей доброй воли к тому, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания», - отметил он.

Предстоятель РПЦ «убежден, что религиозные лидеры путем диалога могут серьезно повлиять на проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество. Наш голос будет убедительным тогда, когда он будет совместным и солидарным. Уверен, что сообща мы можем свидетельствовать о том миротворческом призвании, за которое отвечаем перед Всевышним».

*** Второй саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. На это мероприятие, приуроченное к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК, приглашены порядка 200 лидеров разных традиционных религий из многих стран. Организаторами саммита выступают Управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана.