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Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович

13.11.2019 / 17:18
Место народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко в Верховной Раде займет Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Об этом сообщил Вятрович в Facebook

Дословно: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир".

Напомним, 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата "Европейской солидарности" Ирины Луценко по ее заявлению. "За" проголосовали 275 нардепов.

Следующей в списке партии была Наталья Бойко, однако нардепом стала не она, а Вятрович.

Директор Института нацпамяти поблагодарил Бойко за ее решение не идти в парламент.

Ранее Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

В то же время она отметила, что остается членом команды партии, ведь "нужные для страны дела можно делать и без мандата народного депутата".

Источник

ВР, Вятрович
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