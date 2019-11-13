Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович

Об этом сообщил Вятрович в Facebook

Дословно: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир".

Напомним, 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата "Европейской солидарности" Ирины Луценко по ее заявлению. "За" проголосовали 275 нардепов.

Следующей в списке партии была Наталья Бойко, однако нардепом стала не она, а Вятрович.

Директор Института нацпамяти поблагодарил Бойко за ее решение не идти в парламент.

Ранее Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

В то же время она отметила, что остается членом команды партии, ведь "нужные для страны дела можно делать и без мандата народного депутата".

Источник