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Зеленский назначил главу Полтавщины

13.11.2019 / 15:54
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента

Другим указом от 11 ноября Зеленский освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

28 октября Кабинет министров на выездном заседании в Мариуполе согласовал назначение главой Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова.

Интернет-издание "Полтавщина" сообщает, что днем 12 ноября Олега Синегубова уже представили как главу ОГА. Представление состоялось без участия президента.

36-летний Олег Синегубов – юрист, предприниматель, декан Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2017 году он уже претендовал на должность главы Полтавской ОГА.

В 2018 году Синегубов был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор.

В 2019-м во время выборов в Верховную Раду он был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу №180, девелопера Алексея Красова.

По данным открытых источников, Синегубов является владельцем ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Синегубов, Соболев и партнеры". Он также является соучредителем нескольких компаний, среди которых: ООО "Виката", ООО "Сибоней сервис", адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп"

1 ноября Олег Синегубов обнародовал декларацию за 2018 год как претендент на пост главы Полтавской облгосадминистрации.

Согласно декларации, Синегубов имеет три квартиры в Харькове, еще одной квартирой там владеет его жена Анна Журавлева, которая работает в Харьковском национальном медуниверситете, с 2018 года Синегубов также является владельцем квартиры в Киеве.

Каждый из супругов задекларировал по машине и по 20 тысяч долларов налички.

Кроме зарплаты в университете, Синегубов в прошлом году получил доход от ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Юридическая компания Синегубов, Соболев и партнеры", а также денежную благодарность от Харьковского горсовета.

Источник 

Зеленский, Олег Синегубов, Полтавская ОГА
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