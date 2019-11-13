Рада разрешила Ирине Луценко сложить мандат

Это решение поддержали 275 народных депутатов.

Выступая с трибуны парламента, Луценко поблагодарила "трех политиков, которые сыграли огромную роль в становлении ее как политика": лидеру фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко, экс-президенту Петру Порошенко и своему супругу - бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко.

"Когда моего мужа режим Януковича упрятал за решетку, взяв меня за руку, Юлия Тимошенко сказала очень твердо: «Не бойся!». Я хочу сказать слова огромной благодарности и уважения пятом президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко - великому государственному деятелю, человеку с большой буквы, который за пять лет сумел сделать самое главное - сохранить Украину ... и в-третьих, слова благодарности - моему мужу Юрию Витальевичу Луценко, большом борцу, который никогда не боялся и никогда не сдавался", - сказала она.

Заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий Луценко подала 4 ноября. Ее муж, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, отметил, что это связано с тем, что его супруга имеет проблемы с сердцем.

Ирина Луценко избрана в Верховную Раду ІХ созыва по списку партии "Европейская солидарность" (№15 в списке).

Она была депутатом двух предыдущих созывов парламента. В частности, в 2012 году она была избрана в Верховную Раду от партии «Всеукраинское объединение "Батьківщина"» (№ 18 в списке), была заместителем председателя Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. В Верховную Раду VIII созыва Луценко прошла как №70 в списке партии «Блок Петра Порошенко», была заместителем председателя фракции, при этом с апреля 2017 года до мая 2019 года занимала должность представителя Президента в парламенте.

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