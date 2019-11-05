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Ирина Луценко объяснила, почему уходит из Верховной Рады

05.11.2019 / 14:52
Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что просит о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Facebook-страница Луценко

Прямая речь: «Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла".

Луценко отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность", ведь "нужные для страны дела можно делать и не имея мандата народного депутата".

Нардеп перечислила внесенные ею в парламент законопроекты, и цели, которые она ставила перед собой: защита детей и украинских семей, борьба с домашним насилием, защита прав человека.

Напомним: 3 ноября стало известно, что Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

По некоторым данным, Луценко написала заявление по состоянию здоровья и планирует работать в парламенте ближайшую пленарную неделю.

В случае, если заявление Ирины Луценко будет поддержано ВР, в состав парламента войдет №24 списка "Европейской солидарности" Наталья Бойко, которая сейчас является представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Источник

ВР, нардеп, прекращение полномочий, Ирина Луценко
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