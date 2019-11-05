В Киеве до апреля закрыли церковь Спаса на Берестове

Недавно открытая после реставрации церковь Спаса на Берестове до апреля 2020 года закрыта для посетителей.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

«Сообщаем вам, что в соответствии с требованиями ст. 5.5. Закона Украины «Об охране культурного наследия» с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года вход в церковь Спаса на Берестове будет закрыт», – сказано в объявлении.

Как поясняют в заповеднике, «пребывание в интерьере памятника, даже небольшого количества посетителей во время холодного и влажного периода является неблагоприятным для сохранения уникального комплекса монументальной живописи XII-XVIII веков».

В храме Всех святых, что на Экономических вратах Киево-Печерской лавры 10 сентября было совершено освящение накупольных крестов для храма Спаса на Берестове. Чин освящения совершил благочинный обители архимандрит Антоний.

Церковь Спаса на Берестове — памятник архитектуры национального значения, построенная в конце XI — начале XII вв. в тогдашнем селе Берестово, рядом с загородной резиденцией киевских князей. Возведена по инициативе святого князя Владимира Мономаха, была усыпальницей рода Мономаховичей.

После разрушения Киева в 1240 году в течение нескольких веков находилась в упадке. В 1640-1644 гг. усилиями киевского митрополита Петра Могилы была восстановлена в стиле украинского барокко и заново расписана греческими мастерами.

В 1920-х годах включена в состав Всеукраинского государственного культурно-исторического заповедника «Всеукраинский музейный городок», позже реорганизованного в Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник. В 1990 году, как составляющая архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры, внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реставрационно-консервационные работы в церкви Спаса на Берестове продолжались в течение 2012-2014 и 2017-2019 годов. Была осуществлена гидроизоляция фундаментов, обследованы и реставрированы иконы барабанов куполов церкви, обустроены системы защиты от молний и снеготаяния, отреставрированы металлические окна и решетки, заменены и обновлены внутренние электрические сети. Благоустроена прилегающая территория, устроена дренажная система и ливневая канализация.

Во время реставрации памятника проведены археологические исследования некрополя церкви Спаса на Берестове, где выявлено более 420 захоронений XV-XIX веков разной степени сохранности. Зафиксированы культурные слои от IX в. до н.э. до XIX в. н.э.