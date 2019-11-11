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На Одещине освятили Свято-Георгиевский храм УПЦ, который строили 10 лет

11.11.2019 / 16:00
На Одещине освятили Свято-Георгиевский храм УПЦ, который строили 10 лет
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход, во время которого возносились молитвы о мире и благополучии Украины

В Измаиле 10 ноября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение Свято-Георгиевского храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в основании Престола были положены святые мощи мучеников, а стены храма были помазаны святым Миром и окроплены освященной водой. Затем владыка Агафангел совершил первую Божественную Литургию в новоосвященном храме.

Архиерей вручил настоятелю храма протоиерею Виталию Кулачинскому награду Предстоятеля Украинской Православной Церкви – орден святого равноапостольного князя Владимира 2-ой степени. Поздравляя настоятеля с этой высокой наградой, Митрополит Агафангел отметил, что трудами протоиерея Виталия в городском парке за 10 лет вырос храмовый комплекс, включающий два храма, часовню в честь святой Анны и колодец. В 2009 году совершилась закладка первого камня в основание будущего храма.

По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход, во время которого возносились молитвы о мире и благополучии Украины. Затем Владыка Агафангел обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом, в котором подчеркнул важность храма и богослужения в духовной жизни христиан.

В этот же день митрополит Агафангел посетил Свято-Николаевский Измаильский мужской монастырь, где отец наместник архимандрит Алипий (Цушко) ознакомил владыку с ходом восстановительных работ в обители, а также митрополит посетил строящейся храм архистратига Михаила в селе Ларжанка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, одесская епархия
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