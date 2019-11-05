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Зеленский одобрил ратификацию налогового соглашения с США

05.11.2019 / 16:47
Глава государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, подписал законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки".

Глава государства Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, подписал законопроект №0001 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA)". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В пояснительной записке указано, что 1 июля 2014 года вступил в силу закон США FАТСА, содержащий требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с Налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информирование о них Налоговой службы США.

С целью имплементации положений FATCA правительства Украины и США 7 февраля 2017 года в Киеве подписали соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

Данный законопроект утверждает завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения с США.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал законопроект и передал его на подпись главе государства.

Источник

США, ратификация, Зеленский, налоговое соглашение
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