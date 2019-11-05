"Нафтогаз" требует от "Газпрома" 11,8 млрд долларов компенсации

Директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал о новых исковых требованиях компании к "Газпрому" в соответствии с иском, направленным в Стокгольмский арбитраж. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Витренко сообщил, что новый запрос "Нафтогаза" касается пересмотра тарифа на газ в период от 13 марта 2018 года до окончания контракта 1 января 2020 года.

"В новом арбитраже мы указываем на то, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов (ставки платы за транзит). Кроме того, наш транзитный тариф пока не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке", - сообщил Витренко.

Также он отметил, что новые тарифы были рассчитаны с авторитетными независимыми экспертами по условиям формирования тарифов на европейском рынке.

"Поскольку Газпром отказался применять новые тарифы, то сейчас логично говорить уже о компенсации за то, что пересмотренный тариф не был применен. Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет 11,8 млрд долларов (плюс проценты). Именно такую ​​сумму мы и требуем в качестве компенсации", - написал директор "Нафтогаз".

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