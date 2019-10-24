В Берлине проходит выставка, посвященная святой-покровительнице сестер милосердия

В Берлине открылась выставка «Святая великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова и ее обитель милосердия».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на patriarchia.ru, выставка приурочена к 155-летию со дня рождения преподобномученицы.

По словам организаторов выставки, «экспозиция охватывает все этапы биографии великой княгини Елисаветы Феодоровны: посетители увидят ее детские, юношеские, семейные фото».

Один из разделов выставки посвящен паломничеству Елисаветы Феодоровны в Святую Землю, другой подробно рассказывает о деятельности Марфо-Мариинской обители - православного монастыря и центра сестер милосердия, который создала святая княгиня.

Как сообщают организаторы, на выставке также представлены архивные документы, которые воссоздают трагическую атмосферу последних месяцев жизни преподобномученицы - от ареста до ее гибели в шахте под Алапаевском.

Экспозиция будет доступна для посещения до 17 ноября.