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В Церкви сообщили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются

21.10.2019 / 15:45
В Церкви сообщили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются
Фото: CC BY 2.0 Источник: РИА Новости
Митрополит напомнил, что по решению Синода РПЦ не разрывает отношения с Элладской Православной Церковью

Глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) предложил верующим обращаться в ОВЦС и паломническую службу РПЦ по вопросам ограничений, связанных с паломничеством в Грецию.

Как сообщают «РИА Новости», об этом митрополит Иларион сказал в эфире передачи «Церковь и мир», отвечая на вопрос, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.

«Вы можете обратиться ко мне, в Отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской Православной Церкви», - сказал митрополит Иларион.

Владыка Иларион отметил, что если речь идет об отдыхе в Греции, то «к этому нет никаких препятствий».

«Но если вы едете в Грецию, чтобы участвовать в богослужениях, причащаться, то, к сожалению, мы сейчас оказываемся в такой ситуации, когда некоторая часть архиереев Элладской Церкви признала, или в дальнейшем признает (ПЦУ – ред.), а другая часть не признала и не признает», - сказал он.

Митрополит напомнил, что по решению Синода РПЦ не разрывает отношения с Элладской Православной Церковью.

«Мы будем продолжать общение с ней, в том числе евхаристическое, через тех ее архиереев, которые не согласились с признанием (Православной Церкви Украины – ред.), которые выступили или выступят против этого и которые будут сохранять то, что требуют церковные каноны», - подытожил митрополит.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Греция
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