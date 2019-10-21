В РПЦ заметили, что в Элладской Церкви не поминают в диптихах Епифания

Ни на одной литургии, которую совершал Предстоятель Элладской Православной Церкви архиепископ Иероним, после Архиерейского Собора Элладской Церкви, не поминался в диптихах глава Православной Церкви Украины Епифаний.

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

«Таким образом, последствия, предусмотренные заявлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября, могут наступить в том случае, если архиепископ Афинский сам приступит к поминовению имени главы ПЦУ или иным образом, например, посредством послания или сослужения, засвидетельствует признание неканонического общества (ПЦУ – ред.)» - сказал замглавы ОВЦС РПЦ.

Протоиерей Николай Балашов отметил, что в субботу в Салониках состоялась совместная литургия Патриарха Варфоломея и архиепископа Иеронима.

«Патриарх Варфоломей поминает митрополита Епифания при совершении каждой литургии. Если считать, что сослужение литургии с Патриархом Варфоломеем означает признание ПЦУ, требовалось бы прекратить общение со всеми Предстоятелями Поместных православных Церквей», - сказал протоиерей Николай Балашов.

Как сообщалось, Синод Русской Православной Церкви уполномочил Патриарха Кирилла не поминать Предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает Православную Церковь Украины и ее главу Епифания Думенко, и станет молиться за него на службах.