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Митрополит Элладской Церкви заявил, что после признания ПЦУ ситуация ухудшилась

21.10.2019 / 10:26
Митрополит Элладской Церкви заявил, что после признания ПЦУ ситуация ухудшилась
Ромфея Источник: Ромфея
Митрополит Кифирский напомнил Блаженнейшему Иерониму, что во время четырех хиротоний новых епископов, прошедших сразу после Архиерейского Собора, Предстоятель ЭПЦ не поминал имени Епифания Думенко

Митрополит Кифирский и Антикифирский Элладской Православной Церкви Серафим обратился к Блаженнейшему Архиепископу Иерониму с просьбой не признавать Православную Церковь Украины в качестве Церкви, а Епифания Думенко – в качестве предстоятеля.

Полный текст обращения митрополита Серафима опубликовало греческое издание «Ромфея» со ссылкой на сайт Кифирской митрополии.

Митрополит Серафим напомнил Предстоятелю ЭПЦ, что раздоры и разногласия – это средства борьбы против канонов Церкви.

Владыка уверен, что Блаженнейший Архиепископ Иероним «понимает, что после Архиерейского Собора 12 октября положение оказалось чрезвычайно опасным».

По его мнению, созыв Священного Синода Русской Православной Патриархии 17 октября указывает на те опасения (разрыва евхаристического общения - Ред.), которые были высказаны некоторыми иерархами Элладской Церкви ранее.

Особое внимание, говорит владыка, Синод РПЦ обратил на «огромную проблему церковного общения с не рукоположенными, не исправленными (через покаяние – Ред.) и неканоничными».

По словам митрополита Серафима, Синод РПЦ внимательно «изучил соответствующие тексты нашего последнего Синода и прерогативы нашей Элладской Церкви, а также коммюнике Архиерейского Собора» и только тогда решил прекратить евхаристическое общение с теми, кто признает «нового предстоятеля» (Епифания Думенко – Ред.). «Это четкое и однозначное решение», – сказал владыка.

Митрополит Серафим также напомнил Предстоятелю Элладской Церкви, что во время Архиерейского Собора «вы неоднократно обращались к участникам со словами: "Давайте не будем принимать решений прежде, чем его примут древние Патриархаты и Поместные Церкви"».

Митрополит Кифирский напомнил Блаженнейшему Иерониму, что во время четырех хиротоний новых епископов, прошедших сразу после Архиерейского Собора, Предстоятель ЭПЦ не поминал имени Епифания Думенко: «На всех четырех произведенных, по воле Божией, рукоположениях Святейших Митрополитов и Епископов нашей Церкви, Вы не поминали имени не имеющего канонической хиротонии и канонического избрания предстоятелем Епифания».

Владыка пишет, что он боится угрозы раздора «после заявления Русской Церкви» и именно поэтому обращается к Архиепископу Элладской Церкви: «Мы испытываем покой в наших сердцах, ощущая единство Пресвятой Православной Кафолической Церкви».

Владыка подчеркивает, что и «Московский Патриархат, и Патриарх Кирилл, и Блаженнейший Митрополит Онуфрий помнят о вечных и непреодолимых духовных узах Византии и Рима с нашей Поместной Церковью».

В то же время, говорит митрополит Серафим, «они знают, что в Элладской Церкви есть много епископов, священнослужителей, монахов и православных христиан, которые не принимают украинскую церковную доктрину».

Источник: Inpress.ua
томос, ПЦУ
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