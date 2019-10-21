Войти | Зарегистрироваться
10:56

понедельник,
21 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Госаудитслужбу вернули в подчинение Минфина

21.10.2019 / 10:23
Кабинет министров Украины вернул Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерству финансов.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в воскресенье, 20 октября, сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Сегодня Кабмин своим решением по прошествии 3 лет вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Минфина", - написала она.

Поэтому, по словам Маркаровой, с понедельника служба "не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей ".

Как заверила министр, предложения по реформированию Госаудита будут обнародованы в ближайшее время.

Как сообщалось, Государственная аудиторская служба была создана в соответствии с постановлением Кабмина от 28 октября 2015 года на базе Государственной финансовой инспекции Украины.

Согласно положению о Госаудитслужбе, это ведомство является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров.

Источник 

Минфин, Госаудитслужба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.