Госаудитслужбу вернули в подчинение Минфина

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в воскресенье, 20 октября, сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Сегодня Кабмин своим решением по прошествии 3 лет вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Минфина", - написала она.

Поэтому, по словам Маркаровой, с понедельника служба "не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей ".

Как заверила министр, предложения по реформированию Госаудита будут обнародованы в ближайшее время.

Как сообщалось, Государственная аудиторская служба была создана в соответствии с постановлением Кабмина от 28 октября 2015 года на базе Государственной финансовой инспекции Украины.

Согласно положению о Госаудитслужбе, это ведомство является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров.

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