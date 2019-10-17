В Церкви рассказали, почему не нужно бояться сглаза, порчи и нечистой силы

Большинство тех, кто называет себя православными, верят в порчу, колдовство, но не понимают, что вера в Бога превыше всех темных сил.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Горловской епархии, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Статистика говорит о том, что 70% наших земляков считают себя православными христианами. Но если сейчас выйти на улицу и спросить эти 70% православных, во что они верят, окажется, что верят они в нечистую силу. Они верят в порчу, сглаз, колдовство, в какие-то страхи, готовы пользоваться бесконечным количеством амулетов, от чего-то себя защищать. Но когда у них конкретно спросишь: "А вы в Бога верите?" — они говорят: "Что-то такое там есть, наверное". Даже если человек говорит: "Да, я верю в Бога", — дальше объяснить, как он верит и каким образом с этим связана его жизнь, он не может», - объяснил митрополит.

Владыка отметил, что православный человек на первое место ставит духовную жизнь и призвал обращаться за помощью к Богу и Божией Матери.

«Хочется, чтобы мы осознали, насколько большим сокровищем мы обладаем, если мы уже ответили для себя на вопрос, зачем идти в храм», - рассказал митрополит.

По словам владыки Митрофана, важно понять, что духовная жизнь - это не бартер и не услуга, которую можно оплатить для гарантированного результата.

«Если мы не платить за услугу приходим, а благодарить любовью за любовь, если мы сами научимся чувствовать ответную любовь, это откроет нам дальше ту дорогу, на которой мы всегда будем чувствовать Её рядом. Так происходит только тогда, когда есть взаимная любовь, когда есть отношения, а не когда «ну хорошо, я пойду Тебе свечку поставлю».

Митрополит подчеркнул, «если у вас появится опыт духовной жизни, то вы тогда скажете тем, кто в нечистую силу верит: «Зачем вам это нужно? Приходите к Матери Божией, Она вам поможет. Выкиньте все эти верёвочки, перестаньте бояться всяких сглазов и порчей. Перестаньте бояться непонятно чего. К Матери Божией придите и Её попросите. Она — Та, Которая имеет силу, и с Ней вы не будете бояться ничего».