Элладская и Русская Церкви ведут неофициальные переговоры по урегулированию кризиса в Православии

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Картину Дали похитили из галереи в Сан-Франциско за 32 секунды
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Трамп объявил о введении санкций против Турции
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В Одесской области появятся новые храмы УПЦ
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ЕС продлил санкции против России и Сирии за распространение химоружия
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Элладская Церковь озвучила позицию по «украинскому вопросу»
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Цена на газ для населения в октябре снизилась на 4,9%
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Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых"
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Разумков назвал дату голосования за госбюджет 2020
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МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% в 2020г.
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Украина накопила в своих подземных хранилищах 21 млрд 25 млн кубометров газа
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Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
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18:14
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
- 11:46
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Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием
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Укроборонпром показал на выставке 135 образцов техники, среди них — шесть новинок
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Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж
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Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
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Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине
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Пленных украинцев встретили в "Борисполе". Как это было
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