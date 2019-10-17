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Элладская и Русская Церкви ведут неофициальные переговоры по урегулированию кризиса в Православии

17.10.2019 / 12:38
Элладская и Русская Церкви ведут неофициальные переговоры по урегулированию кризиса в Православии
РИА Новости Источник: РИА Новости
Неофициальные переговоры ведутся в связи с предстоящим заседанием Синода РПЦ, на котором будут обсуждаться отношения с Греческой Церковью

Элладская Православная Церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса ПЦУ и в связи с решением Архиерейского Собора Греческой Церкви.

Неофициальные переговоры ведутся в связи с предстоящим заседанием Синода РПЦ, на котором будут обсуждаться отношения с Греческой Церковью, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в церковных кругах Греции.

«Избежать ухудшения ситуации можно, если РПЦ выступит с предложением к архиепископу Афинскому Иерониму взять на себя роль посредника, чтобы усадить за один стол всех предстоятелей Православных Церквей, вместе с Патриархом Константинопольским, и созвать всеправославный Собор для решения проблемы, вызванной «украинским вопросом». То есть, для прекращения раскола между Константинополем и Москвой», - сказал собеседник агентства.

По его словам, если будет такое официальное предложение, архиепископ Иероним должен будет принять его и стать посредником для урегулирования кризиса, это позволит избежать разделения в Греческой Церкви.

Сейчас обсуждается такой вариант, сказал собеседник агентства.

«Греческую Церковь принимает и Константинопольский Патриарх, и Русская Православная Церковь.

Русская Православная Церковь приняла во внимание мнение всех митрополитов, которые были опубликованы после собора», - сказал источник.

Он вновь заявил, что нельзя считать принятым решение Архиерейского Собора о признании автокефалии ПЦУ, несмотря на очередное заявление Синода Элладской Церкви.

«Это неправда. Они не ответили на главный вопрос, что не было голосования», - сказал он.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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