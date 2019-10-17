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Фирташ помогал Джулиани собирать компромат на Байдена

17.10.2019 / 12:19
Адвокаты украинского олигарха Дмитрия Фирташа передали юристу Трампа Руди Джулиани пакет документов, которые должны дискредитировать бывших вице-президента Джо Байдена и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Об этом пишет американское издание Time

По информации журналистов, в рамках защиты Фирташа его адвокаты собрали документы, в которых содержатся спорные обвинения в адрес Мюллера и Байдена. Юристы передали эти материалы и другую информацию помощникам личного адвоката президента США Дональда Трампа.

Недавно Джулиани продемонстрировал эти документы общественности. Ключевой из них – это официальное заявление бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина, который обвиняет Байдена в коррупции.

В частности, Шокин утверждает, что Байден добился его увольнения с целью прекратить расследование коррупции в украинской газовой компании Burisma, в которой сын Байдена Хантер являлся членом совета директоров.

Демонстрируя компромат, Джулиани не упомянул, что обвинения Шокина были получены командой адвокатов Фирташа.

Как известно, Фирташ наладил тесные связи с Джулиани, наняв его помощников - юристов Викторию Тенсинг и Джозефа ДиДженова. Они помогали Джулиани в его кампании по дискредитации противников Трампа.

Более того, Тесинг и ДиДженова наняли еще одного помощника Джулиани - Льва Парнаса – для работы переводчиком между ними и Фирташем. Сейчас он арестован.

Напомним, Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В начале сентября Трампа обвинили, что он склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

После этого в США заговорили об импичменте Трампа.

Источник 

компромат, Фирташ, Байден, Джулиани
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