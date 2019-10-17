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Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле об импичменте Трампа

17.10.2019 / 11:48
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину, которая стала причиной начала процедуры импичмента Трампа.

Об этом сообщает Twitter Джулиани

Дословно Джулиани: "Я не буду участвовать в незаконном, неконституционном и безосновательном "расследовании импичмента".

К твиту Джулиани добавил ответ своего адвоката Джона Сейла на запрос юриста Палаты представителей. Адвокат назвал повестку для Джулиани "чрезмерной, обременительной и требующей документов, которые выходят за рамки законного расследования".

Экс-мер Нью-Йорка написал, что единственной задачей Сейла было проанализировать запрос и ответить Конгрессу. Джулиани считает, что больше ему адвокат не понадобится.

Комитет требовал, чтобы Джулиани передал им документы, связанные с попытками Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына его конкурента на выборах США 2020 Джо Байдена.

Напомним, в Пентагоне и вице-президент США Майк Пенс также отказались представить документы комитетам Палаты представителей.

Адвокат Пенса обвинил комитеты палаты в том, что они требуют документы, которые "явно не является вице-президентскими записями" и добавил, что следствие в конечном счете будет признано незаконным.

В Пентагоне заявили, что Палата представителей не имеет резолюции, которая позволила бы расследовать импичмент.

В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

После этого в США заговорили об импичменте Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.

В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.

Источник 

импичмент, Конгресс, Трамп, Джулиани
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