Зеленский: всем министрам дал время до конца года

Об этом свидетельствует ответ Зеленского на вопрос УП (почему, говоря о тотальном обновлении власти, он оставил министра Арсена Авакова и почему при гарантии равных прав для всех олигархов, Игорь Коломойский получил влияние над Цетренерго) во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве 10 октября.

Прямая речь: "Сколько министерств в украинском правительстве? Какой процент старых людей остался в обновленном правительстве? Маркарова (министр финансов Оксана Маркарова – ред.) и Аваков – маленький процент".

"А к госпоже Маркаровой есть вопросы? С бюджетом не шутят. Пришел новый премьер-министр, мы поговорили: у нас есть Маркарова, она профессиональный человек. Если она будет в каком-то уголовном деле, если будет загрязненным человеком, не будет выполнять свою работу, то я думаю, что господин премьер – и я его поддержу – заменит министра финансов. Бюджетные вещи у нас, переходный бюджет. Она отвечает, она понимается во всех цифрах".

"Относительно Авакова, я вам говорил, господин Аваков... я не нашел действительно... это никакой не компромисс, я ничего ему не должен. Это я. Но есть правительство, есть премьер-министр. Поэтому есть испытательный срок".

"Я всем министрам и всем правоохранителям сказал откровенно: реальные дела, действующие дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Не будет – всех уволим".

Зеленский добавил, что хочет видеть новые лица в МВД. Поэтому, по его словам, уже заменили руководство Нацполиции, пограничной службы, Нацгвардии. Также заменили много людей в этих органах на среднем уровне.

Напомним, Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с 27 февраля 2014 года, хотя некоторые представители общественности не раз требовали его увольнения.

До этого он был народным депутатом от "Батькивщины".

Впоследствии Аваков представлял "Народный фронт", возглавляет харьковскую областную организацию этой партии.

В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую областную госадминистрацию.

Предполагали, что Аваков с министра внутренних дел может пойти на должность вице-премьер-министра, однако 29 августа на заседании фракции "Слуга народа" депутатам сказали, что Аваков остается министром.

28 августа в Киеве под Офисом президента провели акцию "Аваков – черт" с требованием не назначать Авакова на какую-либо должность в новом правительстве.

29 августа председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

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